Букмекеры: Швеция нанесёт сборной России пятое поражение на Евротуре подряд

Букмекеры назвали фаворита матча Шведских игр на этапе Еврохоккейтура Швеция — Россия. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Россияне ранее потерпели четыре поражения подряд.