Букмекеры: Швеция нанесёт сборной России пятое поражение на Евротуре подряд 

Букмекеры назвали фаворита матча Шведских игр на этапе Еврохоккейтура Швеция — Россия. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Россияне ранее потерпели четыре поражения подряд.
Букмекеры считают Россию аутсайдером и предлагают поставить на команду Ильи Воробьёва за 3.20. Шансы Швеции на победу оценены коэффициентом 1.91. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.25. По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 5,5 шайбы принимаются за 2.40, а на ТМ 5,5 шайбы — за 1.53. Коэффициент на итоговую победу России — 2.35, а на победу Швеции — 1.55. Поставить на победу сборной России с форой "+1,5" предлагают за 1.45. Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».