БК «Олимп» стала генеральным партнёром мужского Кубка России по гандболу

Федерация гандбола России и букмекерская контора «Олимп» достигли соглашения о сотрудничестве на долгосрочной основе. Оно подразумевает передачу прав на наименование Кубка России по гандболу среди мужских команд, финал четырёх которого состоится 24 и 25 мая в Москве. Одновременно «Олимп» становится генеральным партнёром турнира. Таким образом, турнир получил название «Олимп» Кубок России по гандболу среди мужских команд имени А. Б. Кожухова.

«Для нас это знаковое событие. Благодаря сотрудничеству с букмекерской конторой «Олимп» у нас есть возможность показать маркетинговую привлекательность гандбола. Сам вид спорта получит дополнительный импульс для развития. Мы рассчитываем на надёжное, долгосрочное и плодотворное партнёрство с «Олимпом», — сказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин

«Гандбол — это очень интересный вид спорта, где нужна ловкость, выносливость, твёрдость характера. Спорт для сильных. Поэтому мы с удовольствием приняли решение начать сотрудничество с Федерацией гандбола России. Это ещё одна прекрасная возможность поддержать развитие спорта в стране. Надеемся на стратегическое партнёрство», — отметил генеральный директор букмекерской конторы «Олимп» Сергей Козявкин.