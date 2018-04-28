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БК «Олимп» стала генеральным партнёром мужского Кубка России по гандболу
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БК «Олимп» стала генеральным партнёром мужского Кубка России по гандболу 

Чемпионат.com 55 минут назад
Фото: Букмекеры.рф
Федерация гандбола России и букмекерская контора «Олимп» достигли соглашения о сотрудничестве на долгосрочной основе. Оно подразумевает передачу прав на наименование Кубка России по гандболу среди мужских команд, финал четырёх которого состоится 24 и 25 мая в Москве. Одновременно «Олимп» становится генеральным партнёром турнира. Таким образом, турнир получил название «Олимп» Кубок России по гандболу среди мужских команд имени А. Б. Кожухова.
«Для нас это знаковое событие. Благодаря сотрудничеству с букмекерской конторой «Олимп» у нас есть возможность показать маркетинговую привлекательность гандбола. Сам вид спорта получит дополнительный импульс для развития. Мы рассчитываем на надёжное, долгосрочное и плодотворное партнёрство с «Олимпом», — сказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.
«Гандбол — это очень интересный вид спорта, где нужна ловкость, выносливость, твёрдость характера. Спорт для сильных. Поэтому мы с удовольствием приняли решение начать сотрудничество с Федерацией гандбола России. Это ещё одна прекрасная возможность поддержать развитие спорта в стране. Надеемся на стратегическое партнёрство», — отметил генеральный директор букмекерской конторы «Олимп» Сергей Козявкин.
Финал четырёх Кубка России по гандболу среди мужских команд пройдёт в московском дворце спорта «Динамо» в Крылатском (ул. Островная, 7). Престижный трофей между собой разыграют «Спартак» (Москва), «Чеховские медведи» (Чехов), «СГАУ-Саратов» (Саратов) и СКИФ (Краснодар). У посетителей Финала четырёх будет возможность выиграть ценные призы от букмекерской конторы «Олимп».
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