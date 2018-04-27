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Россияне разгромили шведов на льду
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Россияне разгромили шведов на льду 

News.ru 17 часов назад
Российские кёрлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев одолели шведов в четвертьфинала чемпионата мира среди смешанных пар. Теперь следующим соперником станет сборная Кореи.
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