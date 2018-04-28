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Юниорская сборная Франции по хоккею проиграла швейцарцам и покинула элитный дивизион ЧМ
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Юниорская сборная Франции по хоккею проиграла швейцарцам и покинула элитный дивизион ЧМ 

ТАСС 48 минут назад
ТАСС, 28 апреля. Хоккеисты сборной Франции со счетом 0:6 уступили команде Швейцарии и покинули элитный дивизион юниорского чемпионата мира среди игроков в возрасте до 18 лет. Встреча прошла в Магнитогорске.
В первом матче, который прошел 26 апреля, швейцарцы также победили со счетом 5:2.
Сборная Франции в 2019 году выступит в группе A первого дивизиона чемпионат мира. Швейцарцы сохранили за собой право выступать на следующем мировом первенстве в элитном дивизионе.
Позднее в субботу в Челябинске пройдут два полуфинальных матча чемпионата мира — сборная Финляндии сыграет с командой Швеции, а чешская сборная встретится с командой США. Сборная России завершила борьбу на стадии 1/4 финала, уступив команде США (1:5).
ТАСС: последние новости
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