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Сборная России потерпела пятое поражение подряд в матчах Еврохоккейтура
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Сборная России потерпела пятое поражение подряд в матчах Еврохоккейтура 

RT на русском 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сборная России проиграла команде Швеции во втором матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.
Встреча завершилась со счётом 3:1.
Победу Швеции принесли шайбы Джона Нормана, Лоуренса Пилута и Якоба Нильсона.
Сборная России ответила точным броском Алексея Бывальцева.
Для российской команды это поражение стало вторым на Шведских играх и пятым подряд в рамках Еврохоккейтура.
Следующим соперником россиян станет команда Чехии. Матч состоится 29 апреля.
Ранее Илья Ковальчук выразил уверенность, что сборная России по хоккею завоюет медали на чемпионате мира.
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