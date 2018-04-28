Сборная России потерпела пятое поражение подряд в матчах Еврохоккейтура 

Сборная России проиграла команде Швеции во втором матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.
Встреча завершилась со счётом 3:1.
Победу Швеции принесли шайбы Джона Нормана, Лоуренса Пилута и Якоба Нильсона.
Сборная России ответила точным броском Алексея Бывальцева.
Для российской команды это поражение стало вторым на Шведских играх и пятым подряд в рамках Еврохоккейтура.
Следующим соперником россиян станет команда Чехии. Матч состоится 29 апреля.
Ранее Илья Ковальчук выразил уверенность, что сборная России по хоккею завоюет медали на чемпионате мира.