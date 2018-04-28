Телегин и Ничушкин могут пропустить чемпионат мира по хоккею

«Сейчас вернемся в Москву и посмотрим еще раз, но согласно текущей информации Ничушкин и Телегин травмированы. Как и еще пятьдесят игроков у нас. Судя по всему, на чемпионате мира их не будет», — цитирует Воробьева.

Чемпионат мира пройдет в Дании и стартует уже 4 мая.