Телегин и Ничушкин могут пропустить чемпионат мира по хоккею 

Сборная России по хоккею несет очередные потери. После матча Еврохоккейтура со Швецией (1:3) в лазарет угодили нападающие российской сборной и ЦСКА Иван Телегин и Валерий Ничушкин. Об этом рассказал исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьев.
«Сейчас вернемся в Москву и посмотрим еще раз, но согласно текущей информации Ничушкин и Телегин травмированы. Как и еще пятьдесят игроков у нас. Судя по всему, на чемпионате мира их не будет», — цитирует Воробьева.
Чемпионат мира пройдет в Дании и стартует уже 4 мая.