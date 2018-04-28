Сборная РФ по регби-7 не сумела выйти в 1/4 финала Мировой серии в Сингапуре

Мужская сборная России по регби-7 не сумела выйти в четвертьфинал восьмого этапа Мировой серии в Сингапуре. На предварительном этапе соревнований в группе А россияне потерпели три поражения, проиграв командам Испании (5:38), Фиджи (7:29) и Японии (19:26).

Сборная России продолжит выступление на турнире в матчах за 9-16-е места. Первыми соперниками россиян 29 апреля станут шотландские регбисты.

Четвертьфинальные пары составили сборные Фиджи и Новой Зеландии, ЮАР и Кении, Австралии и Испании, Англии и Самоа.