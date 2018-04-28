Сборная России по регби-7 не смогла выйти в четвертьфинал этапа Мировой серии в Сингапуре

ТАСС , 28 апреля. Мужская команда России не сумела выйти в четвертьфинал этапа Мировой серии по регби-7, который проходит в Сингапуре.

Россияне в рамках группы A предварительного этапа соревнований проиграли командам Испании (5:38), Фиджи (7:29) и Японии (19:26). Теперь сборная России сыграет в четвертьфинале за 9-16-е места в матче против шотландцев, встреча пройдет в воскресенье.

В основном четвертьфинале турнира состоятся матчи сборных Фиджи и Новой Зеландии, ЮАР и Кении, Австралии и Испании, а также Англии и Самоа. Этап в Сингапуре завершится 29 апреля.

Лучшим результатом российских регбистов в текущем сезоне Мировой серии является 11-е место на последних двух этапах в Ванкувере и Гонконге.