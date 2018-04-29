Ещё
Состав ГК «Ростов-Дон» пополнит игрок сборной России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Состав ГК «Ростов-Дон» пополнит игрок сборной России 

АиФ Ростов 58 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Состав гандбольного клуба «Ростов-Дон» пополнит левая крайняя сборной России Полина Кузнецова.
Как сообщает пресс-служба донского клуба, Полина Кузнецова будет выступать за «Ростов-Дон» в новом сезоне.
Спортсменка уже играла в составе донской команды в 2003—2004 годах.
Также Полина Кузнецова, являющаяся старшей сестрой правой полусредней ГК «Ростов-Дон» Анны Вяхиревой, выступала за клубы «Аква» (Волгоград), «Лада» (Тольятти), «Звезда» (Звенигород), «Астраханочка» (Астрахань), «Кубань» (Краснодар) и «Вардар» (Скопье).
АиФ Ростов: последние новости
Назван новый главный тренер ГК «Ростов-Дон» Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в финал чемпионата России Ростовчанин взял «золото» Кубка Федерации гребного спорта России
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко победил Фрэнка Мира на Bellator56
Умерла 15-летняя российская сноубордистка58
Спасителя России увольняют из CAS32
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»295
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную33
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение