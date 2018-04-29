Состав ГК «Ростов-Дон» пополнит игрок сборной России

Состав гандбольного клуба «Ростов-Дон» пополнит левая крайняя сборной России Полина Кузнецова.

Как сообщает пресс-служба донского клуба, Полина Кузнецова будет выступать за «Ростов-Дон» в новом сезоне.

Спортсменка уже играла в составе донской команды в 2003—2004 годах.