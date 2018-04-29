Состав ГК «Ростов-Дон» пополнит игрок сборной России 

Состав гандбольного клуба «Ростов-Дон» пополнит левая крайняя сборной России Полина Кузнецова.
Как сообщает пресс-служба донского клуба, Полина Кузнецова будет выступать за «Ростов-Дон» в новом сезоне.
Спортсменка уже играла в составе донской команды в 2003—2004 годах.
Также Полина Кузнецова, являющаяся старшей сестрой правой полусредней ГК «Ростов-Дон» Анны Вяхиревой, выступала за клубы «Аква» (Волгоград), «Лада» (Тольятти), «Звезда» (Звенигород), «Астраханочка» (Астрахань), «Кубань» (Краснодар) и «Вардар» (Скопье).