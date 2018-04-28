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В гандбольный клуб «Ростов-Дон» перейдет олимпийская чемпионка
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В гандбольный клуб «Ростов-Дон» перейдет олимпийская чемпионка 

161.ru 33 минуты назад
Фото: 161.ru
В новом сезоне за ГК «Ростов-Дон» будет выступать 30-летняя Полина Кузнецова. Левая крайняя перейдет в нашу сборную в ближайшее время, сообщили в пресс-службе команды.
— Полина является старшей сестрой Анны Вяхиревой, которая сейчас играет за наш клуб. Она была в составе «Ростов-Дона» 2003–2004 годах, потом играла практически за все сильнейшие клубы России: «Ладу», «Звезду», «Астраханочку», «Кубань». В текущем сезоне выступает за македонский «Вардар», — рассказали представители клуба.
Кузнецова — заслуженный мастер спорта РФ, чемпионка Олимпийских игр в Рио (2016). Также она является чемпионкой России и мира, победителем Лиги чемпионов, обладателем кубка ЕГФ и кубка России.
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