Слуцкий был замечен на матче чемпионата Египта

Российский тренер Леонид Слуцкий, который в новом сезоне возглавит голландский клуб «Витесс», побывал на матче чемпионата Египта с целью просмотра полузащитника клуба ЕНППИ Мохамеда Магди, сообщает Kingfut.com.

Отмечается, что 22-летний футболист, который в конце марта впервые в карьере получил вызов в сборную Египта, является одним из ключевых игроков в своей команды. В матче, который который просматривал Слуцкий 25 апреля, команда Магди обыграла «Танти» со счётом 3:1, но сам игрок результативными действиями не отметился.