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Сборная Великобритании по хоккею впервые за 24 года вышла в элитный дивизион ЧМ
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Сборная Великобритании по хоккею впервые за 24 года вышла в элитный дивизион ЧМ 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Сборные Великобритании и Италии по хоккею вышли в элитный дивизион чемпионата мира 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
Британцы в серии буллитов одержали победу над командой Венгрии со счетом 3:2, а команда Италии обыграла словенцев со счетом 4:3.
Таким образом, сборная Великобритании с первого, а итальянцы со второго места вышли в элитный дивизион мирового первенства 2019 года.
Отмечается, что Великобритания последний раз оказывалась в элите на чемпионате мира в 1994 году, а итальянская сборная в 2017 году.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной Канады по хоккею определился с вратарской бригадой на чемпионате мира в Дании.
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