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Сборные Великобритании и Италии по хоккею вышли в элитный дивизион ЧМ-2019
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Сборные Великобритании и Италии по хоккею вышли в элитный дивизион ЧМ-2019 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 28 апреля. Команды Великобритании и Италии примут участие в чемпионате мира по хоккею в 2019 году.
В заключительных матчах в рамках группы A первого дивизиона мирового первенства британцы в серии буллитов одержали победу над командой Венгрии (3:2), сборная Казахстана обыграла команду Польши (6:1), а итальянцы были сильнее словенцев (4:3).
По итогам однокругового турнира сборная Великобритании заняла первое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В активе команд Италии и Казахстана по девять очков, однако за счет личной встречи в элитный дивизион со второго места вышли итальянцы, венгры стали четвертыми (7), словенцы — пятыми (6), поляки, занявшие шестое место (3), вылетели в группу B первого дивизиона.
Сборная Великобритании последний раз принимала участие в элитном дивизионе чемпионата мира в 1994 году, не набрав ни одного очка. Итальянцы участвовали в мировом первенстве 2017 года, заняв последнее место.
Чемпионат мира 2019 года пройдет в Словакии.
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