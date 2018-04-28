Сборные Великобритании и Италии по хоккею вышли в элитный дивизион ЧМ-2019

ТАСС , 28 апреля. Команды Великобритании и Италии примут участие в чемпионате мира по хоккею в 2019 году.

В заключительных матчах в рамках группы A первого дивизиона мирового первенства британцы в серии буллитов одержали победу над командой Венгрии (3:2), сборная Казахстана обыграла команду Польши (6:1), а итальянцы были сильнее словенцев (4:3).

По итогам однокругового турнира сборная Великобритании заняла первое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В активе команд Италии и Казахстана по девять очков, однако за счет личной встречи в элитный дивизион со второго места вышли итальянцы, венгры стали четвертыми (7), словенцы — пятыми (6), поляки, занявшие шестое место (3), вылетели в группу B первого дивизиона.

Сборная Великобритании последний раз принимала участие в элитном дивизионе чемпионата мира в 1994 году, не набрав ни одного очка. Итальянцы участвовали в мировом первенстве 2017 года, заняв последнее место.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Словакии.