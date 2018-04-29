Абдурахман Биларов: «Чемпионат Европы в России даст толчок развитию грэпплинга в России»

Многократный чемпион мира и Европы Абдурахман Биларов, завоевавший золото чемпионата Европы в категории «свыше 100 кг», считает, что проведение турнира в Дагестане даст сильный толчок развитию грэпплинга в России. Первенство континента состоялось 27 и 28 апреля.