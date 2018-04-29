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Абдурахман Биларов: «Чемпионат Европы в России даст толчок развитию грэпплинга в России»
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Абдурахман Биларов: «Чемпионат Европы в России даст толчок развитию грэпплинга в России» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Многократный чемпион мира и Европы Абдурахман Биларов, завоевавший золото чемпионата Европы в категории «свыше 100 кг», считает, что проведение турнира в Дагестане даст сильный толчок развитию грэпплинга в России. Первенство континента состоялось 27 и 28 апреля.
— Я участвовал во многих соревнованиях, много чемпионатов России выиграл, — цитирует ТАСС Биларова. — Дагестану нужен был такой турнир — либо чемпионат России, либо чемпионат Европы, либо чемпионат мира. Чтобы наши болельщики увидели воочию, на что способны наши спортсмены, чтобы знали наших ребят, можно сказать, в лицо. Это даст сильный толчок для развития грэпплинга в Дагестане, в России.
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