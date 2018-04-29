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Биларов: ЧЕ по грэпплингу в Дагестане даст толчок развитию вида спорта в России
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Биларов: ЧЕ по грэпплингу в Дагестане даст толчок развитию вида спорта в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Капитан сборной России по грэпплингу, многократный чемпион мира и Европы Абдурахман Биларов рассказал о прошедшем чемпионате Европы в Дагестане. Слова спортсмена передает ТАСС.
"Я участвовал во многих соревнованиях, много чемпионатов России выиграл. Дагестану нужен был такой турнир — либо чемпионат России, либо чемпионат Европы, либо чемпионат мира.
Чтобы наши болельщики увидели воочию, на что способны наши спортсмены, чтобы знали наших ребят, можно сказать, в лицо. Это даст сильный толчок для развития грэпплинга в Дагестане, в России", — заявил Биларов.
Ранее сообщалось, что сборная России победила в общем зачете чемпионата Европы по грэпплингу, который проходил в дагестанском Каспийске.
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