Биларов: ЧЕ по грэпплингу в Дагестане даст толчок развитию вида спорта в России

Капитан сборной России по грэпплингу, многократный чемпион мира и Европы Абдурахман Биларов рассказал о прошедшем чемпионате Европы в Дагестане. Слова спортсмена передает ТАСС

"Я участвовал во многих соревнованиях, много чемпионатов России выиграл. Дагестану нужен был такой турнир — либо чемпионат России, либо чемпионат Европы, либо чемпионат мира.

Чтобы наши болельщики увидели воочию, на что способны наши спортсмены, чтобы знали наших ребят, можно сказать, в лицо. Это даст сильный толчок для развития грэпплинга в Дагестане, в России", — заявил Биларов.

Ранее сообщалось, что сборная России победила в общем зачете чемпионата Европы по грэпплингу, который проходил в дагестанском Каспийске.