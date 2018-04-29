«Луч-Энергия» и «Кубань» сыграли вничью во Владивостоке

В субботу, 28 апреля, футбольный клуб «Луч-Энергия» на своем поле принял команду «Кубань» из Краснодара, сообщает PRIMPRESS.

На начало игры «Луч-Энергия» имел в своем активе 35 очков и занимал 16-е место в турнирной таблице, а расположившаяся на девятой строчке «Кубань» — 46 очков.

Счет в первом тайме был открыт нападающим «Луча-Энергии» Андреем Мязиным. Через 17 минут игрок «Кубани» Владимир Лобкарев забил ответный гол, а еще через три минуты краснодарцев вывел вперед Владимир Обухов , счет 2:1 в пользу «Кубани».

Матч завершился вничью, со счетом 2:2.

В чемпионатах России «Луч-Энергия» и «Кубань» встречались 14 раз.

Три матча осталось у приморской команды для решения главной задачи на текущий сезон — сохранения места в Футбольной национальной лиге.