Сегодня в Швеции стартует командный чемпионат мира по настольному теннису. Состав сборной России

Командный чемпионат мира по настольному теннису стартует в воскресенье в шведском Хальмстаде. Мужская и женская сборная России выступят в сильнейшем дивизионе, где их соперниками станут в том числе и главные фавориты из Китая.

В дивизионе А выступят по 24 мужские и женские команды, которые на предварительной стадии разбиты на четыре группы. Мужская сборная России встретится со сборными Китая, Португалии, Бразилии, Чехии и Южной Кореи, женщины сыграют против соперниц из Китая, Сингапура, Индии, Белоруссии и Швеции. Победители групп выходят в четвертьфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/8 финала.

Матчи групповой стадии запланированы на 29 апреля — 2 мая, в этот же день стартует плей-офф. Финалы состоятся 5 мая (у женщин) и 6 мая (у мужчин).

Конкуренцию китайцам в Хальмстаде могут составить прежде всего мужские команды Германии и Японии, а также женские сборные Японии, Тайваня и Гонконга. При этом в женской сборной Китая заявлены первые два номера мирового рейтинга — Чэнь Мэн и трехкратная чемпионка мира Чжу Юйлин, а также трехкратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Дин Нин . В составе мужской сборной Китая в Швецию приехал сильнейший теннисист мира, трехкратный чемпион мира Фань Чжэньдун, хотя по среднему рейтингу первый посев на турнире получили немцы во главе с сильнейшими теннисистами Европы Тимо Боллем и Дмитрием Овчаровым

Доминирование Китая

Чемпионаты мира по настольному теннису проводятся с 1926 года, с 2004-го проходят отдельные командные турниры. Сильнейшими в мире остаются сборные Китая — мужская выиграла 21 чемпионат мира (включая восемь предыдущих), женская — 20. За последние 25 лет китаянки отдали титул лишь раз — в 2010 году в Москве, когда победили теннисистки из Сингапура. В 1969 году в Мюнхене чемпионом мира стала женская сборная СССР, которая двумя годами ранее выиграла серебряные медали.

С 1990 года в настольном теннисе проводится престижный коммерческий командный Кубок мира, где участвуют по 12 сильнейших мужских и женских сборных. В нынешнем году турнир прошел в феврале в Лондоне и также завершился победой китайских сборных. Российские теннисисты в Кубке мира — 2018 участия не принимали.

Предстоящий в Хальмстаде турнир станет отборочным на Кубок мира 2020 года, где будут разыграны по пять путевок среди мужских и женских команд.