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Актер Насери назвал датчан единственным сильным соперником французов в группе на ЧМ-2018
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Актер Насери назвал датчан единственным сильным соперником французов в группе на ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Французский актер Сами Насери считает сборную Дании единственным сильным соперником команды Франции в группе на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом он рассказал журналистам на открытии Парка футбола в Екатеринбурге.
"В своей группе в первых матчах помимо сборной Дании, пожалуй, серьезных соперников нет, но опасения есть всегда. Не надо бежать вперед паровоза, всегда может появиться темная лошадка. Такое случается даже во Франции — какая— нибудь команда третьего дивизиона побеждает ПСЖ, потому что они действительно этого хотят, рвутся к победе", — сказал Насери.
Помимо сборных Дании и Франции, в группу С по итогам жеребьевки попали команды Австралии и Перу. Насери добавил, что в целом на ЧМ-2018 конкуренцию французским футболистам могут составить англичане, немцы и марроканцы.
Французский актер отметил, что постарается приехать на матч с участием сборной Франции в Екатеринбург. «Мне и другие матчи тоже хочется посмотреть, например, сборную Бразилии», — уточнил он.
Насери, который живет в России уже 10 месяцев, подчеркнул, что за счет проведения матчей чемпионата мира в России, у европейцев появится хорошая возможность посетить эту страну и развеять стереотипы о ней.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).
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