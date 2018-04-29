Ещё
Нападающий сборной Германии Штиндль пропустит ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий сборной Германии Штиндль пропустит ЧМ-2018 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Ларс Штиндль пропустит чемпионат мира 2018 года в России из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт команды.
По словам игрока, у него диагностированы травмы связок лодыжки. Он пропустит несколько месяцев.
"Печально получать травму в это время. С одной стороны я не смогу помочь команде на важном отрезке чемпионата. С другой — я расстаюсь со своей мечтой сыграть на чемпионате мира", — сказал Штиндль.
Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг получил травму в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Реалом" и рискует пропустить ЧМ-2018.
Газета.Ru: последние новости
Сборная Уругвая будет играть в настольный теннис во время чемпионата мира-2018 Лучшие голы групповой стадии чемпионата РФПЛ. Видео Молодежка "Краснодара" обыграла "Локомотив" и укрепила лидерство в турнире
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На российских борцов объявили охоту12
Мустафина сообщила о разводе
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»297
Как проходил бой Емельяненко с Миром
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение