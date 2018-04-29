Нападающий сборной Германии Штиндль пропустит ЧМ-2018

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Ларс Штиндль пропустит чемпионат мира 2018 года в России из-за травмы. Об этом сообщает официальный сайт команды.

По словам игрока, у него диагностированы травмы связок лодыжки. Он пропустит несколько месяцев.

"Печально получать травму в это время. С одной стороны я не смогу помочь команде на важном отрезке чемпионата. С другой — я расстаюсь со своей мечтой сыграть на чемпионате мира", — сказал Штиндль.