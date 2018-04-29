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Сборная России одержала первую победу под руководством Воробьёва, обыграв Чехию
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Сборная России одержала первую победу под руководством Воробьёва, обыграв Чехию 

Чемпионат.com 1 час назад
Сборная России одержала победу над командой Чехии в рамках заключительной встречи шведского этапа Еврохоккейтура, встреча завершилась со счётом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Эта победа стала первой для Ильи Воробьёва после назначения на пост исполняющего обязанности главного тренера. До этого российская национальная команда потерпела пять поражений подряд.
В составе сборной России заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владимир Ткачёв и Никита Сошников. Чехи ответили точными бросками Дмитрия Яшкина и Филипа Хитила.
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