Бучневич: успех в матче Еврохоккейтура должен помочь россиянам раскрепоститься перед ЧМ

СТОКГОЛЬМ, 29 апреля. / ТАСС /. Победа в заключительном матче Шведских хоккейных игр должна помочь российской сборной раскрепоститься перед чемпионатом мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды России и клуба Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» Павел Бучневич

Сборная России прервала серию из пяти поражений, обыграв в последней игре Евротура чехов со счетом 4:2. Бучневич стал автором одного из голов.

"Надеюсь, что парни раскрепостятся и не будет такого давления. Если бы проиграли шесть матчей подряд, то было бы больно ехать на чемпионат мира. Сейчас выиграли и, думаю, будут позитивные моменты", — сказал он.

"Я в Америке научился относиться к этому гораздо проще. Видели в раздевалке такие угрюмые лица, а там научились забывать поражения и искать позитив. Все игры через день, и тяжело там позитив искать", — добавил игрок.

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.