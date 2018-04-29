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Бучневич: успех в матче Еврохоккейтура должен помочь россиянам раскрепоститься перед ЧМ
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Бучневич: успех в матче Еврохоккейтура должен помочь россиянам раскрепоститься перед ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
СТОКГОЛЬМ, 29 апреля. /ТАСС/. Победа в заключительном матче Шведских хоккейных игр должна помочь российской сборной раскрепоститься перед чемпионатом мира. Такое мнение журналистам высказал нападающий команды России и клуба Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» Павел Бучневич.
Сборная России прервала серию из пяти поражений, обыграв в последней игре Евротура чехов со счетом 4:2. Бучневич стал автором одного из голов.
"Надеюсь, что парни раскрепостятся и не будет такого давления. Если бы проиграли шесть матчей подряд, то было бы больно ехать на чемпионат мира. Сейчас выиграли и, думаю, будут позитивные моменты", — сказал он.
"Я в Америке научился относиться к этому гораздо проще. Видели в раздевалке такие угрюмые лица, а там научились забывать поражения и искать позитив. Все игры через день, и тяжело там позитив искать", — добавил игрок.
Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
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