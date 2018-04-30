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Результаты матчей сборных России в первый день командного чемпионата мира по настольному теннису
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Результаты матчей сборных России в первый день командного чемпионата мира по настольному теннису 

Российский стадион 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Женская сборная России обыграла команду Белоруссии, а после уступила сборной Сингапура в первый день командного чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в шведском Хальмстаде.
Встреча группы А между сборными России и Белоруссии завершилась со счетом 3-2 в пользу россиянок. Позже российская команда проиграла сборной Сингапура со счетом 0-3.
Также один матч на турнире в воскресенье провела мужская сборная России, которая выступает в группе В. Россияне уступили действующему чемпиону мира — сборной Китая — со счетом 0-3.
Командный чемпионат мира по настольному теннису в Хальмстаде продлится до 6 мая.
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