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Женская сборная РФ потерпела 2 поражения на командном ЧМ по настольному теннису
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Женская сборная РФ потерпела 2 поражения на командном ЧМ по настольному теннису 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Российский стадион
В Хальмштаде (Швеция) продолжается командный чемпионат мира по настольному теннису. Женская сборная России в группе А после стартовой победы над сборной Беларуси (3:2) потерпела два поражения со счётом 0:3 от команд Сингапура и Китая.
С одной победой и двумя поражениями россиянки занимают четвёртую позицию и 1 мая завершат групповой этап матчами с командами Швеции и Индии.
Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад, Швеция Женщины. Группа А. Второй тур Россия — Сингапур — 0:3.
Яна Носкова — Фен Тянвей — 0:3. Полина Михайлова — Ю Менгю — 1:3. Мария Тайлакова — Линь Е — 1:3.
Третий тур Россия — Китай — 0:3.
Мария Тайлакова — Ван Маню — 0:3. Валерия Щербатых — Чжу Юлин — 0:3. Александра Колиш — Лю Шивен — 0:3.
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