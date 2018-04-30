Женская сборная РФ потерпела 2 поражения на командном ЧМ по настольному теннису

В Хальмштаде (Швеция) продолжается командный чемпионат мира по настольному теннису. Женская сборная России в группе А после стартовой победы над сборной Беларуси (3:2) потерпела два поражения со счётом 0:3 от команд Сингапура и Китая.

С одной победой и двумя поражениями россиянки занимают четвёртую позицию и 1 мая завершат групповой этап матчами с командами Швеции и Индии.

Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад, Швеция Женщины. Группа А. Второй тур Россия — Сингапур — 0:3.

Яна Носкова — Фен Тянвей — 0:3. Полина Михайлова — Ю Менгю — 1:3. Мария Тайлакова — Линь Е — 1:3.

Третий тур Россия — Китай — 0:3.

Мария Тайлакова — Ван Маню — 0:3. Валерия Щербатых — Чжу Юлин — 0:3. Александра Колиш — Лю Шивен — 0:3.