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Дацюк будет капитаном сборной России на чемпионате мира — 2018
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Дацюк будет капитаном сборной России на чемпионате мира — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев сообщил, что нападающий петербургского СКА Павел Дацюк назначен капитаном национальной команды на чемпионат мира 2018 года в Дании.
"Павел Дацюк будет капитаном, Евгений Дадонов и Сергей Андронов — ассистенты", — цитирует Воробьева ТАСС.
Дацюк был капитаном сборной России на прошедших зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, где россияне завоевали золотые медали.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
Ранее Федерация хоккея России (ФКР) опубликовала список игроков, которые выступят в составе национальной команды на чемпионате мира в Дании.
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