Стал известен капитан сборной Латвии на ЧМ

Стал известен капитан сборной Латвии на чемпионате мира в Дании

Нападающий «Злина» Роберт Букартс выбран капитаном сборной Латвии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея Латвии. Ассистентами Букартса станут защитник «Лады» Кристапс Сотниекс и форварды рижского «Динамо» Микс Индрашис , Микелис Редлихс. Ещё одним ассистентом назначен нападающий чешского «Градец-Кралове» Андрис Джериньш В минувшем сезоне 27-летний Букартс забросил 21 шайбу и сделал 28 результативных передач в 50 матчах регулярного сезона чемпионата Чехии, в 4 матчах плей-офф на его счету 1 голевая передача.