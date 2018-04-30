Испания — лидер среди команд ЧМ-2018 по итогам исследования CIES, Россия — 14-я

Центр CIES Football Observatory провёл исследование, в котором попытался спрогнозировать победителя чемпионата мира — 2018 на основе собственного индекса.

У команд-участниц ЧМ-2018 были выбраны по 23 игрока, которые чаще своих партнёров выходили на поле в матчах квалификационного турнира мундиаля. У сборной России, не участвовавшей в отборочном турнире на правах страны-хозяйки турнира, были выбраны 23 игрока, которые чаще всего появлялись в матчах за сборную с июля 2016 года по ноябрь 2017 года.

По итогам исследования, первое место в списке оказалось у Испании. На второй строчке расположилась сборная Бразилии, на третьей — Франция. Сборная Россия оказалась на 14-й позиции.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах на 12 стадионах.