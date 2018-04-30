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Роберто Манчини: Не контактировал с Федерацией футбола Италии, но тренировать сборную было бы престижно
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Роберто Манчини: Не контактировал с Федерацией футбола Италии, но тренировать сборную было бы престижно 

Советский спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
— В Петербурге трудно быть в курсе всего происходящего. Я никогда не контактировал с Федерацией. Тренировать национальную команду было бы очень престижно. Это большая гордость, потому что Италия считается одной из самых сильных команд в мире.
Для нас неприятно, что мы не увидим сборную на чемпионате мира, это будет необычный турнир. Мы надеемся, что Италия вернется в число лучших команд в мире. Мы любим футбол, нам не нравится видеть сборную позади остальных. Стратегия? У каждого свои планы, но ни у кого нет терпения, если в футболе проигрываешь три, четыре или пять матчей подряд. Сейчас мне кажется, в сборной нет игроков с менталитетом победителя, которые раньше всегда были, но я верю, что в составе есть хорошие футболисты, которые будут расти. Нужно быть терпеливыми, в молодежных командах есть игроки, которые в будущем смогут хорошо играть за сборную, — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.
Напомним, 30 апреля тренер улетел из Петербурга в Рим. В СМИ сообщалось, что Манчини дал вернется в расположение "Зенита" к возобновлению тренировок. Ближайший матч команда проведет 5 мая в Москве против «Локомотива».
Ранее 53-летний специалист назывался итальянской прессой одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Также на эту должность претендует Карло Анчелотти. Сейчас национальную команду временно возглавляет Луиджи ди Бьяджо.
Сборная Италии не пробилась в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в России. В стыковых матчах команда под руководством Джампьеро Вентуры проиграла Швеции (0:1, 0:0).
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