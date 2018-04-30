Роберто Манчини: Не контактировал с Федерацией футбола Италии, но тренировать сборную было бы престижно

— В Петербурге трудно быть в курсе всего происходящего. Я никогда не контактировал с Федерацией. Тренировать национальную команду было бы очень престижно. Это большая гордость, потому что Италия считается одной из самых сильных команд в мире.

Для нас неприятно, что мы не увидим сборную на чемпионате мира, это будет необычный турнир. Мы надеемся, что Италия вернется в число лучших команд в мире. Мы любим футбол, нам не нравится видеть сборную позади остальных. Стратегия? У каждого свои планы, но ни у кого нет терпения, если в футболе проигрываешь три, четыре или пять матчей подряд. Сейчас мне кажется, в сборной нет игроков с менталитетом победителя, которые раньше всегда были, но я верю, что в составе есть хорошие футболисты, которые будут расти. Нужно быть терпеливыми, в молодежных командах есть игроки, которые в будущем смогут хорошо играть за сборную, — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 30 апреля тренер улетел из Петербурга в Рим. В СМИ сообщалось, что Манчини дал вернется в расположение "Зенита" к возобновлению тренировок. Ближайший матч команда проведет 5 мая в Москве против «Локомотива».

Ранее 53-летний специалист назывался итальянской прессой одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной Италии. Также на эту должность претендует Карло Анчелотти . Сейчас национальную команду временно возглавляет Луиджи ди Бьяджо.