Россияне потерпели второе поражение на командном ЧМ по настольному теннису

Мужская сборная России потерпела второе поражение на командном чемпионате мира по настольному теннису в Хальмштаде (Швеция). Россияне проиграли экс-чемпионам Европы из Португалии со счётом 0:3.

Накануне россияне уступили китайцам — 0:3, а сегодня ранее обыграли сборную КНДР — 3:2. 1 мая мужская сборная России проведёт одну игру — с командой Чехии.