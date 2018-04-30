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Россияне потерпели второе поражение на командном ЧМ по настольному теннису
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Россияне потерпели второе поражение на командном ЧМ по настольному теннису 

Чемпионат.com 1 час назад
Мужская сборная России потерпела второе поражение на командном чемпионате мира по настольному теннису в Хальмштаде (Швеция). Россияне проиграли экс-чемпионам Европы из Португалии со счётом 0:3.
Накануне россияне уступили китайцам — 0:3, а сегодня ранее обыграли сборную КНДР — 3:2. 1 мая мужская сборная России проведёт одну игру — с командой Чехии.
Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад, Швеция. Мужчины. Группа В. Третий тур Португалия — Россия — 3:0  Маркуш Фрейташ — Сади Исмаилов — 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) Тиагу Аполониа — Кирилл Скачков — 3:1 (11:4, 7:11, 11:8, 11:6) Жоау Монтейру — Владимир Сидоренко — 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:3)
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