Россияне потерпели второе поражение на командном ЧМ по настольному теннису 

Мужская сборная России потерпела второе поражение на командном чемпионате мира по настольному теннису в Хальмштаде (Швеция). Россияне проиграли экс-чемпионам Европы из Португалии со счётом 0:3.
Накануне россияне уступили китайцам — 0:3, а сегодня ранее обыграли сборную КНДР — 3:2. 1 мая мужская сборная России проведёт одну игру — с командой Чехии.
Настольный теннис. Командный чемпионат мира. Хальмштад, Швеция. Мужчины. Группа В. Третий тур Португалия — Россия — 3:0 Маркуш Фрейташ — Сади Исмаилов — 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) Тиагу Аполониа — Кирилл Скачков — 3:1 (11:4, 7:11, 11:8, 11:6) Жоау Монтейру — Владимир Сидоренко — 3:1 (11:8, 9:11, 11:8, 11:3)