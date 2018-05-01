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Любители компьютерных игр смогут сыграть в футбол на «Екатеринбург Арене»
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Любители компьютерных игр смогут сыграть в футбол на «Екатеринбург Арене» 

e1.ru 1 мая 2018
Фото: e1.ru
У игры FIFA 18 World Cup в скором времени выйдет обновление, в которое добавят «Екатеринбург Арену». Об этом сообщается на сайте разработчиков игры EA Sports.
Обновление посвящено ЧМ-2018, национальным сборным и стадионам, где будет проводиться мундиаль.
— Вне зависимости от того, захотите ли вы играть непосредственно на тех стадионах, где будет проводиться турнир, или же предпочтете выбрать для каждого матча любую из официальных арен, FIFA 18 World Cup даст вам возможность получить невероятный опыт участия в чемпионате мира, — говорится на официальном сайте. — Каждый стадион будет наполнен уникальными деталями: звуками, баннерами сборных команд и болельщиками в высоком разрешении.
EA Sports выложили на своем YouTube-канале трейлер, посвященный этому обновлению игры. В нем принял участие Криштиану Роналду. Установить обновление можно будет 29 мая.
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