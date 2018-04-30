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Гранквист — о ЧМ-2018: «Хочу, чтобы Швеция встретилась с Бразилией»
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Гранквист — о ЧМ-2018: «Хочу, чтобы Швеция встретилась с Бразилией» 

SPORT24.ru 1 час назад
Шведский защитник «Краснодара» Андреас Гранквист после победы над «Локомотивом» в матче 28-го тура РФПЛ поделился ожиданиями перед ЧМ-2018. На групповом этапе турнира сборная Швеции встретится с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.
"Чемпионат мира будет фантастическим. Я буду рад вернуться в Россию, потому что она значит для меня очень много. Я провел здесь пять лет.
Кто в России может удержать Мохаммеда Салаха на чемпионате мира? Это вопрос к сборной, а не ко мне. Пусть они решают, а я играю за Швецию. Для нас самый серьезный соперник — Германия. Они фавориты нашей группы и могут стать чемпионами. Игры с Мексикой и Южной Кореей должны позволить нам выйти в плей-офф со второго места. Вообще, я хотел бы встретиться с Бразилией. Это должно быть интересно. Ожидания у наших болельщиков высоки.
Ждут победу на чемпионате мира? Ха-ха, нет конечно! Надеемся на выход из группы", — передает слова Гранквиста корреспондент Sport24.ru Алина Матинян.
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