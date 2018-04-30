Форвард «Колорадо» Джост вызван в сборную Канады на ЧМ-2018

Нападающий «Колорадо» Тайсон Джост вызван в сборную Канады на чемпионат мира-2018. Для него это будет дебют на чемпионатах мира. Он был капитаном Канады на юношеском чемпионате мира-2017.

В нынешнем сезоне Джост набрал 22 (12+10) очка в 65 матчах регулярного чемпионата, а также отметился 1 передачей в Кубке Стэнли.

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Канада сыграет в группе со сборными США, Кореи, Дании, Норвегии, Финляндии, Латвии и Германии.

Полное расписание чемпионата мира по хоккею