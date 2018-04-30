Ещё
Форвард «Колорадо» Джост вызван в сборную Канады на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Форвард «Колорадо» Джост вызван в сборную Канады на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Колорадо» Тайсон Джост вызван в сборную Канады на чемпионат мира-2018. Для него это будет дебют на чемпионатах мира. Он был капитаном Канады на юношеском чемпионате мира-2017.
В нынешнем сезоне Джост набрал 22 (12+10) очка в 65 матчах регулярного чемпионата, а также отметился 1 передачей в Кубке Стэнли.
Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Канада сыграет в группе со сборными США, Кореи, Дании, Норвегии, Финляндии, Латвии и Германии.
Полное расписание чемпионата мира по хоккею
Спорт-Экспресс: последние новости
Киберфутболисты "Краснодара", "Анжи" и "Динамо" не вышли в плей-офф чемпионата РФПЛ Россия проиграла США в 1/4 финала юниорского чемпионата мира Литва с 45-летним Каспарайтисом вышла в дивизион 1A чемпионата мира
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским легкоатлетам могут запретить выступать5
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Родченков подал иск к Прохорову42
«Краснодар» победил «Локомотив»
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение