Генменеджер сборной Словакии: ЧМ по хоккею будет выше уровня Олимпиады-2018

"Я думаю, наша сборная будет сильнее, чем на Олимпийских играх. Впрочем, все команды будут сильнее, ведь в Данию приедут игроки из НХЛ. У Словакии должна быть настоящая команда, где все игроки должны будут сражаться друг за друга.

Не жду, что один из хоккеистов потащит нас вперед, нам нужна слаженная работа всего коллектива", — цитирует функционера Hokej.sk.

Ранее сборная Чехии по хоккею объявила состав на чемпионат мира — 2018, который пройдет в Дании.