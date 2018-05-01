Генменеджер сборной Словакии: ЧМ по хоккею будет выше уровня Олимпиады-2018 

Генеральный менеджер сборной Словакии по хоккею Мирослав Шатан поделился ожиданиями от чемпионата мира, сообщает "Советский спорт".
"Я думаю, наша сборная будет сильнее, чем на Олимпийских играх. Впрочем, все команды будут сильнее, ведь в Данию приедут игроки из НХЛ. У Словакии должна быть настоящая команда, где все игроки должны будут сражаться друг за друга.
Не жду, что один из хоккеистов потащит нас вперед, нам нужна слаженная работа всего коллектива", — цитирует функционера Hokej.sk.
Ранее сборная Чехии по хоккею объявила состав на чемпионат мира — 2018, который пройдет в Дании.