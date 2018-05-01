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И. Воробьёв: Галиева и Ткачёва нет в составе не из-за клубной принадлежности
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И. Воробьёв: Галиева и Ткачёва нет в составе не из-за клубной принадлежности 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира 2018 года в Дании.
Галиева и Ткачёва нет в составе не из-за клубной принадлежности. Дело в том, насколько у них был сложный сезон. Они выжаты, уставшие. Эмоций уже нет у ребят. Капитаном сборной будет Павел Дацюк — он вожак нашей молодой команды. Мы проверили много игроков, проанлизировали. Многие из них никогда не играли на чемпионатах мира.
В Данию полетит 26 человек. Насчёт того, кто попадёт в окончательную заявку — у нас есть определённый план, но мы ещё думаем. Игроки из НХЛ? Мы рассчитываем на эту команду, а что будет в НХЛ — это уже другая тема», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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