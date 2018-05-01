Владислав Третьяк: «Задача у нас всегда одна — золотые медали»

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что каждый спортсмен едет на чемпионат мира за победой. По его словам, турнир должен получиться интересным.

— Есть ли волнение перед чемпионатом мира?

— Оно присутствует всегда. Каждый спортсмен едет для того, чтобы побеждать. На Олимпиаде нам преподали хороший урок. С первого же матча настраиваем ребят на победу. Каждая игра будет как финал. Будем оценивать соперника только тогда, когда обыграем его.

— Как относиться к чемпионату мира после Олимпиады?

— Это очень сложно. В 1972 году я стал олимпийским чемпионом. В 76-м мы выиграли в Инсбруке, но проиграли в Катовице. Думаю, мы будем ломать эту систему. У нас много молодых игроков, которые хотят стать чемпионами мира. Тем более что многие ребята из этого состава не выигрывали золота мирового первенства. Чемпионат мира — это очень важный экзамен для каждого спортсмена. Тем более турнир должен получиться интересным, если смотреть на наших соперников. В сборные Канады и США приедут игроки из НХЛ. Также Швеция, Финляндия.

— Задача — первое место?