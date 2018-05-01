Ротенберг призвал сфокусироваться на сборной России, а не ждать усиления из НХЛ

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 мая. / ТАСС /. Журналистам и болельщикам необходимо сфокусировать внимание на сборной России, а не ожидать усиления из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг

Сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира, который стартует 4 мая в Дании.

"Порекомендовал бы всем думать о нашей команде, сборной, стране. Мы работаем, и объем работы дает нам результат, весь фокус на нашей команде, на каждой игре. Лучше сфокусироваться именно на нашей сборной, а не на игроках НХЛ [Национальной хоккейной лиги]", — отметил Ротенберг.

Спортивный функционер подчеркнул, что российская команда не изменит традициям в День Победы. «Основная задача сейчас спокойно подготовиться, а на 9 мая не будем менять традиций, детали расскажем попозже. Однозначно ценим все, что связано со страной», — заключил он.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. Сборная России все матчи группового этапа проведет в столице, где сыграет с командами Франции (4 мая), Австрии (6 мая), Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая).