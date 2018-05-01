Третьяк считает, что чемпионат мира является важным экзаменом для хоккеистов

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 мая. / ТАСС /. Чемпионат мира является важным экзаменом для каждого хоккеиста. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк

Турнир пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

"Очень сложно играть на чемпионате мира после Олимпийских игр. Но у нас много молодых игроков, желающих стать чемпионами мира, — это очень важный экзамен для каждого спортсмена, — сказал Третьяк. — Турнир будет очень интересный, составы у всех сильные, много игроков Национальной хоккейной лиги у канадцев и американцев".

В составе россиян сыграет олимпийский чемпион вратарь Василий Кошечкин . «Кошечкин горит желанием, от него очень многое будет зависеть. Надеемся на него, он олимпийский чемпион и должен подтверждать свое звание», — отметил Третьяк.

Сборная России сыграет на предварительном этапе с командами Австрии, Франции, Белоруссии, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.