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Дацюк — капитан сборной России на ЧМ-2018, Андронов и Дадонов — ассистенты
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Дацюк — капитан сборной России на ЧМ-2018, Андронов и Дадонов — ассистенты
Спорт-Экспресс
1 час назад
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Форвард
Павел Дацюк
назначен капитаном сборной России на чемпионате мира в Дании. Его ассистентами станут
Сергей Андронов
и
Евгений Дадонов
.
39-летний Дацюк — участник шести чемпионатов мира, пяти Олимпиад и двух Кубков мира.
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