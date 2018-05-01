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Нападающий сборной России Гусев не сыграет на чемпионате мира в Дании
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Нападающий сборной России Гусев не сыграет на чемпионате мира в Дании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Никита Гусев не сможет сыграть на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в Дании, сообщает "РИА Новости".
По информации источника, Гусев вынужден пропустить мировое первенство из-за болезни.
"Никита Гусев проходит курс реабилитации и присоединится к команде со дня на день", — сообщили в пресс-службе национальной команды.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
Ранее Федерация хоккея России (ФКР) опубликовала список игроков, которые выступят в составе национальной команды на чемпионате мира в Дании.
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