Нападающий сборной России Гусев не сыграет на чемпионате мира в Дании

Нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Никита Гусев не сможет сыграть на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в Дании, сообщает "РИА Новости"

По информации источника, Гусев вынужден пропустить мировое первенство из-за болезни.

"Никита Гусев проходит курс реабилитации и присоединится к команде со дня на день", — сообщили в пресс-службе национальной команды.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

Ранее Федерация хоккея России (ФКР) опубликовала список игроков, которые выступят в составе национальной команды на чемпионате мира в Дании.