Зайцев: хоккеисты сборной России готовятся к чемпионату мира без мандража

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 мая. / ТАСС /. Хоккеисты сборной России не испытывают волнения перед стартом чемпионата мира и готовятся к турниру в рабочей атмосфере. Об этом рассказал журналистам защитник российской команды Никита Зайцев

Зайцев, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Торонто», последним из сформированного состава сборной присоединился к команде.

"Очень рад попасть в сборную, видеть русских ребят, общаться по-русски, поэтому и турнир жду с нетерпением. Настроение и состояние у меня хорошие, начинаю уже приходить в себя, но акклиматизация еще идет. Мандража в команде нет, у нас нормальная, рабочая атмосфера", — сказал Зайцев.

Защитник сборной выразил мнение, что чемпионат мира сложится интересно, так как все сборные выставят сильные составы. «Хороший турнир, хорошие хоккеисты приехали, будет интересно играть. Среди соперников у шведов хороший состав, у канадцев тоже сильная сборная, а составов других сборных я еще не видел, но думаю, что все привезут хорошие команды, все-таки все сборные хотят показать себя» — сказал Зайцев. «Сезон еще не закончился, поэтому оценивать его пока рано», — добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. Сборная России все матчи группового этапа проведет в столице, где сыграет с командами Франции (4 мая), Австрии (6 мая), Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая).