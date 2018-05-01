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Зайцев: хоккеисты сборной России готовятся к чемпионату мира без мандража
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Зайцев: хоккеисты сборной России готовятся к чемпионату мира без мандража 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
НОВОГОРСК /Московская область/, 1 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России не испытывают волнения перед стартом чемпионата мира и готовятся к турниру в рабочей атмосфере. Об этом рассказал журналистам защитник российской команды Никита Зайцев.
Зайцев, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Торонто», последним из сформированного состава сборной присоединился к команде.
"Очень рад попасть в сборную, видеть русских ребят, общаться по-русски, поэтому и турнир жду с нетерпением. Настроение и состояние у меня хорошие, начинаю уже приходить в себя, но акклиматизация еще идет. Мандража в команде нет, у нас нормальная, рабочая атмосфера", — сказал Зайцев.
Из-за травм, полученных в матчах НХЛ, российской команде на чемпионате мира не смогут помочь вратари Семен Варламов ("Колорадо") и Сергей Бобровский ("Коламбус"), защитники Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Колорадо"), Виктор Антипин ("Баффало"), нападающие Владимир Тарасенко, Иван Барбашев (оба — «Сент-Луис») и Артемий Панарин ("Коламбус"). «Да, у многих ребят травмы, а мне повезло. Было медобследование в „Торонто“ — это стандартное мероприятие, которое проходят все, а меня быстро отпустили», — отметил Зайцев.
Защитник сборной выразил мнение, что чемпионат мира сложится интересно, так как все сборные выставят сильные составы. «Хороший турнир, хорошие хоккеисты приехали, будет интересно играть. Среди соперников у шведов хороший состав, у канадцев тоже сильная сборная, а составов других сборных я еще не видел, но думаю, что все привезут хорошие команды, все-таки все сборные хотят показать себя» — сказал Зайцев. «Сезон еще не закончился, поэтому оценивать его пока рано», — добавил он.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. Сборная России все матчи группового этапа проведет в столице, где сыграет с командами Франции (4 мая), Австрии (6 мая), Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая).
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