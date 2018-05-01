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Роман Ротенберг: «Приставка „и.о. “ у Воробьева — это чисто технический момент»
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Роман Ротенберг: «Приставка „и.о. “ у Воробьева — это чисто технический момент» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что не надо заострять внимание на том, что Илья Воробьев считается исполняющим обязанности главного тренера сборной России. По его словам, нужно думать о выступлении сборной на чемпионате мира в Дании.
— Приставка «и.о.» у Воробьева — это чисто технический момент, — сказал Ротенберг. — Главный тренер — это тот человек, который везет команду на чемпионат мира. Не надо на этом заострять внимание. Сейчас все мысли только о нашей стране и сборной России. Нам предстоит проделать огромный объем работы. Мы это продемонстрировали на Олимпийских играх.
— Избавится ли Воробьев от приставки «и.о.» после чемпионата мира?
— Это еще слишком далеко. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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