Роман Ротенберг: «Приставка „и.о. “ у Воробьева — это чисто технический момент»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что не надо заострять внимание на том, что Илья Воробьев считается исполняющим обязанности главного тренера сборной России. По его словам, нужно думать о выступлении сборной на чемпионате мира в Дании.

— Приставка «и.о.» у Воробьева — это чисто технический момент, — сказал Ротенберг. — Главный тренер — это тот человек, который везет команду на чемпионат мира. Не надо на этом заострять внимание. Сейчас все мысли только о нашей стране и сборной России. Нам предстоит проделать огромный объем работы. Мы это продемонстрировали на Олимпийских играх.

— Избавится ли Воробьев от приставки «и.о.» после чемпионата мира?