Никита Сошников: Сборная стала моложе, должна быть агрессивнее

Форвард сборной России Никита Сошников рассказал об ожиданиях перед чемпионатом мира в Дании.

— Сборная стала моложе, наверное, должна быть агрессивнее, — приводит слова Сошникова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». — У нас хорошие шансы. Расписание матчей не смотрел, но знаю, что в первых трех игры соперники попроще. Главное, не допускать своих ошибок. У всех есть мечта выиграть чемпионат мира, но когда играешь турнир, идешь шаг за шагом.

— Какие чувства у вас были сразу после возвращения в Россию? — Я к Америке привык, чувствую себя там как дома, но когда приехал в Россию, больше всего порадовала еда.

Напомним, 24-летний Сошников начинал нынешний сезон в системе «Торонто», после чего был обменян в «Сент-Луис». Всего в 15 матчах в НХЛ на его счету 2 (1+1) очка. Также он набрал 17 (7+10) очков в 19 матчах за «Торонто Марлис» в АХЛ.

Чемпионат мира в Копенгагене и Хернинге стартует 4 мая. На групповом этапе сборная России сыграет в группе A в Копенгагене с Францией (4 мая), Австрией (6 мая), Белоруссией (7 мая), Чехией (10 мая), Швейцарией (12 мая), Словакией (14 мая) и Швецией (15 мая).