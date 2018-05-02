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В билетном центре ЧМ-2018 есть билеты на игру Панама—Тунис и матчи в Волгограде
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В билетном центре ЧМ-2018 есть билеты на игру Панама—Тунис и матчи в Волгограде 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В билетном центре чемпионата мира—2018 в Москве в настоящий момент в доступе есть билеты только на игру между сборными Панамы и Туниса, а также встречи в Волгограде: Польша — Япония, Нигерия — Исландия и Саудовская Аравия — Египет. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой сообщил сотрудник билетного центра.
В продаже остались только билеты первой категории. При этом возможно, что в продажу поступят билеты и на другие матчи.
Чемпионат мира—2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля, игры состоятся на 12 стадионах в 11 городах страны.
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