В билетном центре ЧМ-2018 есть билеты на игру Панама—Тунис и матчи в Волгограде

В билетном центре чемпионата мира—2018 в Москве в настоящий момент в доступе есть билеты только на игру между сборными Панамы и Туниса, а также встречи в Волгограде: Польша — Япония, Нигерия — Исландия и Саудовская Аравия — Египет. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой сообщил сотрудник билетного центра.

В продаже остались только билеты первой категории. При этом возможно, что в продажу поступят билеты и на другие матчи.

Чемпионат мира—2018 пройдёт в России с 14 июня по 15 июля, игры состоятся на 12 стадионах в 11 городах страны.