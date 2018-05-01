Гандболистки клуба «Ростов-Дон» выиграли чемпионат России второй раз подряд

ТАСС , 1 мая. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» со счетом 26:21 обыграл в гостях тольяттинскую «Ладу» во втором матче финальной серии чемпионата России и стал победителем турнира.

Самым результативным игроком матча стала бразильская гандболистка гостей Ана Паула Родригес Бело, набравшая восемь очков.

В первом матче в Ростове-на-Дону хозяева победили со счетом 27:26.

В прошлом году «Ростов-Дон» также в финале обыграл «Ладу». Ростовский клуб в третий раз в истории выиграл чемпионат России, впервые команда завоевала титул в сезоне-2014/15.

Чемпионат России среди женщин проводится с 1993 года. Рекордсменом по количеству чемпионств является волгоградское «Динамо» (12 раз). «Лада» шесть раз выигрывала первенство страны.