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Гандболистки клуба «Ростов-Дон» выиграли чемпионат России второй раз подряд
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Гандболистки клуба «Ростов-Дон» выиграли чемпионат России второй раз подряд 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
ТАСС, 1 мая. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» со счетом 26:21 обыграл в гостях тольяттинскую «Ладу» во втором матче финальной серии чемпионата России и стал победителем турнира.
Самым результативным игроком матча стала бразильская гандболистка гостей Ана Паула Родригес Бело, набравшая восемь очков.
В первом матче в Ростове-на-Дону хозяева победили со счетом 27:26.
В прошлом году «Ростов-Дон» также в финале обыграл «Ладу». Ростовский клуб в третий раз в истории выиграл чемпионат России, впервые команда завоевала титул в сезоне-2014/15.
Чемпионат России среди женщин проводится с 1993 года. Рекордсменом по количеству чемпионств является волгоградское «Динамо» (12 раз). «Лада» шесть раз выигрывала первенство страны.
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