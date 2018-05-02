Ещё
Гандболистки «Астраханочки» выиграли серию за бронзовые медали чемпионата России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гандболистки «Астраханочки» выиграли серию за бронзовые медали чемпионата России 

Чемпионат.com 2 часа назад
Гандболистки «Астраханочки» стали бронзовыми призёрами чемпионата России. В серии за третье место они обыграли краснодарскую «Кубань».
В третьем матче серии в Астрахани местные гандболистки нанесли соперницам поражение со счётом 27:24. Серия завершилась со счётом 2-1 в пользу «Астраханочки».
Чемпионками России ранее стали гандболистки клуба «Ростов-Дон». В финальной серии они дважды обыграли тольяттинскую «Ладу».
Чемпионат России. Матч за третье место
«Астраханочка» — «Кубань» — 27:24  Счёт в серии — 2-1
Чемпионат.com: последние новости
Аршавин: на ЧМ-2018 Россия должна выходить из группы, а там как повезёт В билетном центре ЧМ-2018 есть билеты на игру Панама—Тунис и матчи в Волгограде Чемпионат мира по хоккею в Дании–2018. Гид по турниру, билеты, проживание
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»5
Кокорин пошутил над Дзюбой7
Вандалы изуродовали лицо Боярского50
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Зидан одобрил трансфер Салаха
Видео
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение