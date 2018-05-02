Гандболистки «Астраханочки» выиграли серию за бронзовые медали чемпионата России

Гандболистки «Астраханочки» стали бронзовыми призёрами чемпионата России. В серии за третье место они обыграли краснодарскую «Кубань».

В третьем матче серии в Астрахани местные гандболистки нанесли соперницам поражение со счётом 27:24. Серия завершилась со счётом 2-1 в пользу «Астраханочки».

Чемпионками России ранее стали гандболистки клуба «Ростов-Дон». В финальной серии они дважды обыграли тольяттинскую «Ладу».

Чемпионат России. Матч за третье место

«Астраханочка» — «Кубань» — 27:24 Счёт в серии — 2-1