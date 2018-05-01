«Лада-2» обыграла «Астраханочку-2» со счетом 32:29

Встреча молодежных составов гандбольных клубов прошла в Астрахани. В финале табло показало счет 32:29 (15:17). На старте встречи тольяттинки полностью владели инициативой, ведя после семи минут игры 7:2, но затем ее упустили. Финиш первой половины встречи и вовсе прошел под превосходством астраханок, сообщает пресс-служба ГК «Лада». Ситуация на площадке начала меняться во втором тайме: автозаводчанки вырвались вперед и закрепили перевес. За 14 минут до окончания игры он достиг трех мячей. В итоге упорство помогло гандболисткам «Лады-2» стать лучшими в 11 матче финального этапа.

Фото: ГК «Лада»