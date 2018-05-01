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Ростовские гандболистки второй год подряд стали чемпионками России
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Ростовские гандболистки второй год подряд стали чемпионками России 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл 1 мая команду «Лада» из Тольятти и стал чемпионом России. Для наших девушек это была выездная игра, на родине противника, но чужие стены ничуть не помешали стать победителями.
Счет в игре открыл «Ростов-Дон»— первой удалось забить Анне Вяхиревой, а в следующей атаке Ана Паула Родригес удвоила наше преимущество. «Лада» забила свой первый гол на третьей минуте, а еще через мгновенье счет сравнялся. Первый тайм ростовчанки выигрывали со счетом 11:14.
— После перерыва отставание соперника сократилось до минимального — 17:18, но в конце встречи нервы оказались крепче у «Ростов-Дона». Наша команда одержала победу со счетом 21:26, — сообщили представители клуба. — В атаке блистала Ана Паула Родригес, забросившая за игру восемь мячей. Кроме того, отлично сыграла Галина Мехдиева, отразившая половину всех бросков.
Главный тренер ГК «Ростов-Дон» Фредерик Бужан остался очень доволен игрой своих подопечных. На итоговой пресс-конференции он отметил, что впервые в истории ростовский клуб выигрывает чемпионат России два года подряд.
— Само попадание в финал — это большая работа. Вы не можете представить, чего нам стоили эти победы. У нас была стратегия — играть без травм. В итоге подошли к концу сезона в хорошей форме и в полном составе, — подчеркнул Бужан.
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