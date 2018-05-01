Женская сборная России по водному поло вышла в Суперфинал Мировой лиги 

Женская сборная России по водному поло обыграла команду Венгрии со счётом 13:11 в матче шестого тура предварительного раунда Мировой лиги.
Этот успех гарантировал подопечным Александра Гайдукова выход в Суперфинал соревнований, который пройдёт с 28 мая по 2 июня в Куньшане (Китай). Также за победу в Мировой лиге поборются сборные США, Австралии, Канады, Китая, Японии, Нидерландов и Испании.
Водное поло. Мировая лига. Предварительный этап 6-й тур. Санкт-Петербург, Россия
Россия — Венгрия — 13:11 (4:1, 3:3, 3:4, 3:3).