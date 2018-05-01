Ещё
Женская сборная России по водному поло вышла в Суперфинал Мировой лиги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женская сборная России по водному поло вышла в Суперфинал Мировой лиги 

Чемпионат.com 29 минут назад
Женская сборная России по водному поло обыграла команду Венгрии со счётом 13:11 в матче шестого тура предварительного раунда Мировой лиги.
Этот успех гарантировал подопечным Александра Гайдукова выход в Суперфинал соревнований, который пройдёт с 28 мая по 2 июня в Куньшане (Китай). Также за победу в Мировой лиге поборются сборные США, Австралии, Канады, Китая, Японии, Нидерландов и Испании.
Водное поло. Мировая лига. Предварительный этап 6-й тур. Санкт-Петербург, Россия
Россия — Венгрия — 13:11 (4:1, 3:3, 3:4, 3:3).
Чемпионат.com: последние новости
Эксперты: олимпийская сборная России по хоккею разгромит команду Беларуси U25 Седойкина: у нас нет предпочтений в плане соперника в «Финале четырёх» Стартовал финальный этап чемпионата РФПЛ по киберфутболу на PS4
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы ополчились на Кафельникова7
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201826
Боярский высказался об испорченном граффити2
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит18
Родченков наносит ответный удар135
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение