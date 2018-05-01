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Месси достиг отметки в 1000 мячей за карьеру
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Месси достиг отметки в 1000 мячей за карьеру 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Об этом сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
По данным пресс-службы каталонцев, Месси забил 583 мяча в 687 матчах за клуб, учитывая товарищеские игры. В статистику также были включены голы аргентинца в детском футболе. Во времена выступлений за «Ньюэллз Олд Бойз» форвард наколотил 234 мяча. В «Барселоне»-U-13 Месси забил еще 105 мячей.
Первый мяч за основу каталонцев Месси забил ровно 13 лет назад — 1 мая 2005 года в игре против «Альбасете».
В составе национальной сборной Лионель забил 81 мяч в разных командах сборной Аргентины. Футболист стал лучшим бомбардиром как сборной, так и клуба.
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