Месси достиг отметки в 1000 мячей за карьеру

Об этом сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

По данным пресс-службы каталонцев, Месси забил 583 мяча в 687 матчах за клуб, учитывая товарищеские игры. В статистику также были включены голы аргентинца в детском футболе. Во времена выступлений за «Ньюэллз Олд Бойз» форвард наколотил 234 мяча. В «Барселоне»-U-13 Месси забил еще 105 мячей.

Первый мяч за основу каталонцев Месси забил ровно 13 лет назад — 1 мая 2005 года в игре против «Альбасете».

В составе национальной сборной Лионель забил 81 мяч в разных командах сборной Аргентины. Футболист стал лучшим бомбардиром как сборной, так и клуба.