Женская сборная России по настольному теннису не смогла выйти в 1/4 финала командного ЧМ

ТАСС , 2 мая. Женская сборная России по настольному теннису со счетом 0-3 уступила команде КНДР в матче 1/8 финала командного чемпионата мира, который проходит в шведском Хальмстаде. Россиянки Яна Носкова, Полина Михайлова и Мария Тайлакова уступили в своих матчах с одинаковым счетом 0-3. На групповом этапе сборная России заняла третье место в группе A, выиграв три матча из пяти. В четвертьфинале турнира теннисистки из КНДР сыграют с командой Южной Кореи. Ранее мужская сборная России, за которую выступали Кирилл Скачков , Саади Исмаилов, Владимир Сидоренко , Денис Ивонин и Вильдан Гадиев, заняла пятое место в группе и завершила выступление на турнире. Чемпионат мира завершится 6 мая.