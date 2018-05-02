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Женская сборная России по настольному теннису не смогла выйти в 1/4 финала командного ЧМ
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Женская сборная России по настольному теннису не смогла выйти в 1/4 финала командного ЧМ 

ТАСС 1 час назад
Фото: Российский стадион
ТАСС, 2 мая. Женская сборная России по настольному теннису со счетом 0-3 уступила команде КНДР в матче 1/8 финала командного чемпионата мира, который проходит в шведском Хальмстаде.
Россиянки Яна Носкова, Полина Михайлова и Мария Тайлакова уступили в своих матчах с одинаковым счетом 0-3. На групповом этапе сборная России заняла третье место в группе A, выиграв три матча из пяти.
В четвертьфинале турнира теннисистки из КНДР сыграют с командой Южной Кореи.
Ранее мужская сборная России, за которую выступали Кирилл Скачков, Саади Исмаилов, Владимир Сидоренко, Денис Ивонин и Вильдан Гадиев, заняла пятое место в группе и завершила выступление на турнире.
Чемпионат мира завершится 6 мая.
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