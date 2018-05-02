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Кручинин: обидно не попасть в заявку сборной России на ЧМ по хоккею
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Кручинин: обидно не попасть в заявку сборной России на ЧМ по хоккею 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной России на чемпионат мира по хоккею 2018 года в Дании. Слова спортсмена приводит газета «Известия».
"Радости от этого точно не испытываю — всегда хочется быть в сборной, участвовать в крупных турнирах уровня чемпионата мира. Тем более, сейчас, когда впервые выступил за национальную команду на двух этапах Евротура подряд.
Обидно в самый последний момент выбывать из заявки, но сейчас не собираюсь посыпать голову пеплом. Значит, надо еще больше работать, доказывать, что достоин представлять Россию на чемпионате мира. Буду это делать в следующем сезоне, продолжу работать с максимальной отдачей", — сказал Кручинин.
Ранее исполняющий обязанности тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев объяснил отсутствие игроков казанского «Ак Барса» в заявке на чемпионат мира 2018 года.
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