Кручинин: обидно не попасть в заявку сборной России на ЧМ по хоккею

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин прокомментировал свое отсутствие в заявке сборной России на чемпионат мира по хоккею 2018 года в Дании. Слова спортсмена приводит газета «Известия»

"Радости от этого точно не испытываю — всегда хочется быть в сборной, участвовать в крупных турнирах уровня чемпионата мира. Тем более, сейчас, когда впервые выступил за национальную команду на двух этапах Евротура подряд.

Обидно в самый последний момент выбывать из заявки, но сейчас не собираюсь посыпать голову пеплом. Значит, надо еще больше работать, доказывать, что достоин представлять Россию на чемпионате мира. Буду это делать в следующем сезоне, продолжу работать с максимальной отдачей", — сказал Кручинин.